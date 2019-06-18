18.06.2019 16:40
Haberler» Güncel» Haber

FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

FETÖ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, aranan 2 şüpheli yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, aranan 2 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Denizli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Şüpheliler, Merzifon Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "mahrem askeri yapılanması" içinde oldukları, şüphelilerle ankesörlü telefonlarla irtibat kurduğu değerlendirilen 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis hakkında yakalama kararı çıkarılmış, dün Balıkesir, Denizli, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalanmıştı.
Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA
Merzifon, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:06 AK Parti il başkanlıklarından Mursi açıklaması
18:05 Erciş Belediyesinden kaldırım işgali denetimi
18:05 Gemlik Adliyesinde tayini çıkan hakim ve savcılara veda
18:05 Niğde'de STK'lar Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı
18:05 Adana'daki FETÖ/PDY davası
18:05 Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"
18:05 Silahlı saldırı: 2 yaralı