21.06.2019 11:41
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Amasya 'nın Merzifon ilçesi merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgütün "mahrem askeri yapılanması"nda bulundukları, ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları öne sürülen 2 subay, 3 astsubay ve bir eski polis, 17 Haziran'da Balıkesir , Denizli , Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması na yönelik operasyon
Kaynak: AA
Merzifon , Güncel

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