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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

Balıkesir merkezli 7 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

24.09.2019 11:28FETÖ'nün
Balıkesir merkezli 7 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 muvazzaf askerden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yakalanan 10 şüphelinin 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen bu kişilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Diğer 4 zanlı ise 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilerek salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen tamamı muvazzaf 10 şüpheli hakkında 17 Eylül'de gözaltı kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Balıkesir'in yanı sıra Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas ve Ankara ile KKTC'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına almıştı. Şüphelilerden 5'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve 3'ü hakkında tutuklama kararı verilmiş, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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