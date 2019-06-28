28.06.2019 16:10
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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u muvazzaf, 14 asker gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u muvazzaf, 14 asker gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa, Erzurum , Erzincan , Ankara , Muğla , Samsun ve İstanbul 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli rütbelerde 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına aldı.
Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa , Güncel

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