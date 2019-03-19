19 Mart 2019, 12:10
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Fetö'nün "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Yönelik Soruşturma

Fetö

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, kapatılan askeri okulların 7 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları öğrenildi. Güncel
Kaynak: AA