18.06.2019 09:46
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

FETÖ

Bursa merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 26 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bursa merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 26 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmalarında, bazı kişilerin, Bursa'daki büfe telefonlarından "mahrem imamlar" tarafından ardışık ve periyodik arandıkları tespit edildi.
Bunun üzerine, 14'ü muvazzaf yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubay olmak üzere 26 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde Bursa'nın yanı sıra Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Yalova'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Bursa, Güncel

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