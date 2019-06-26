26.06.2019 09:34
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

FETÖ

Çanakkale merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 22 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çanakkale merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 22 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 4'ü subay, 18'i astsubay ve uzman çavuş 22 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Ankara , İzmir , İstanbul , Kocaeli , Konya , Edirne , Manisa , Kütahya , Malatya , Tekirdağ ve Sinop 'ta eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA
Çanakkale , Güncel

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