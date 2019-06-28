28.06.2019 14:59
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FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon

FETÖ

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Erzurum , Erzincan , Ankara , Muğla , Samsun ve İstanbul 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli rütbelerde 10'u muvazzaf 14 asker gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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