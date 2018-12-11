Fetö'nün Mahrem Emniyet İmamlarının Eşlerine Operasyon: 4 Gözaltı

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet imamlarının örgütte yönetici konumunda olan eşlerine yönelik Kahramanmaraş
merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Ankara
, Adana
ve Gaziantep
'te önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ'nün mahrem emniyet imamlarının eşi olan ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtilen 4 kadın gözaltına alındı. - Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
11 Aralık 2018 Salı 13:57