11 Aralık 2018, 13:57
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Fetö'nün Mahrem Emniyet İmamlarının Eşlerine Operasyon: 4 Gözaltı

Fetö

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet imamlarının örgütte yönetici konumunda olan eşlerine yönelik Kahramanmaraş merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet imamlarının örgütte yönetici konumunda olan eşlerine yönelik Kahramanmaraş merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Ankara, Adana ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ'nün mahrem emniyet imamlarının eşi olan ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtilen 4 kadın gözaltına alındı. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş
11 Aralık 2018 Salı 13:57