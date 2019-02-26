Kaynak: AA

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğu iddia edilen sanığa, 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Cantürk ve avukatı katıldı.Sanık Cantürk, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadığını öne sürdü. Hakkındaki, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığına yönelik tanık beyanlarını da kabul etmeyen sanık Cantürk, beraat talebinde bulundu.Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock, Eagle, KakaoTalk, CoverMe gibi programları kullandığını, örgüte ait dershaneler ve eğitim kurumlarında müdürlük yaptığını kaydetti. Savcı, sanığın örgütün Konya'daki mahrem emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğunu, rütbeli emniyet mensuplarından sorumlu "mahrem imam" olduğunu, ayrıca polis memurlarından sorumlu olan "öğretmen" konumundaki örgüt mensuplarından da sorumlu olduğunu ve "Hakan" kod adını kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdiği sanık Cantürk'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.