Gaziantep'te, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında "polis amirleri bölge sorumlusu" olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretmen hakkında açıklanan gerekçeli kararda, sanığın yargılama safhasında inkar etmesine karşın Bylock'a yaklaşık 7 aylık süreçte 30 bin 987 kez giriş yaptığı belirtildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Halil İbrahim Ökdem hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı.

Terör örgütünün amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntıların yer aldığı gerekçeli kararda, esasa ilişkin mütalaa, sanık savunması ve tanık beyanları gibi bölümlere de yer verildi.

Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalanan "Garson" kod adlı sanıktan ele geçirilen ve örgütün bilgilerinin yer adlığı hard diskte, Ökdem'in emniyet mahrem yapılanmasında, "genel müdür" konumunda yer aldığı bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

Sanığın, "Emre" ve "Ali" kod adlarını kullandığı, örgüt içerisindeki vasfının "A" olduğu, biriminin ise "akademi mezunu polis amirleri bölge sorumlusu" olduğu aktarılan kararda, Ökdem'in himmet verdiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna yönelik tespitlere de yer verildi.

Yaklaşık 7 ayda ByLock'a 30 bin 987 kez giriş yapmış

Sanığın, soruşturma ve yargılama safhasındaki beyanlarında ByLock kullanmadığını iddia etmesine karşın 9 ayrı IP adresiyle programa giriş yaptığı ifade edilen kararda, şunlar aktarıldı:

"Her ne kadar sanık 538 363…. nolu GSM hattını fiilen kullanmadığını ve bu hatta ByLock programını yüklemediğini beyan etmiş ise de tanık beyanları ile mahkememizce sanığa ait tespit değerlendirme tutanağında yapılan incelemede, sanığı tanıdığını beyan eden tanık Ö.K'nin "107857" ByLock kullanıcı numarası, tanık M.E'nin "61414" numarası, sanığın eşi olan Z.Ö'nün de "97411" numarasıyla, ByLock kişi listesinde kayıtlı ve ekli olduğu, tanıkların sanığın kullanmış olduğunu beyan ettikleri ve "Emre" kod adının kullanıcı adı olarak kullandığı anlaşılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın ByLock programını İ.K. adına kayıtlı ancak kendi kullanımında bulunan 538 363…. numaralı GSM hattı ile kurduğu ve kullandığı sabit görülmüştür."

BTK raporuna da yer verilen kararda, "Sanığın 13 Temmuz 2014 ile 20 Şubat 2015 tarihleri arasında 30 bin 987 kez ByLock programına erişim ve iletişim sağladığı tespit edilmiştir." bilgisi yer aldı.

Yargılama sonucunda sanığa üst sınırdan ceza verilmesinin gerekçesi de kararda açıklandı.

Kararda, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ile sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alındığında, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği ifade edilerek, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA