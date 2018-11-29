Fetö'nün Mahrem İmamı Tarafından Ardışık Aranan Eski Astsubaya 7.5 Yıl Hapis

Kayseri
'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün imamı ile ankesörlü telefonlarla ardışık şekilde görüştükleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan ihraç bir astsubaya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık A.B. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanığın TSK
askeri mahrem yapılanmasında astsubay olduğu, 19 Nisan 2013'te 35 saniye mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddiaları ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık A.B., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Sanık A.B., "6 yıl astsubaylık görevi yaptım. 6 yıl depo astsubayı oldum. FETÖ'cü olsam etkin bir görev verilir ya da birimde çalıştırılırdım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.
Ayrıca aynı mahkemede farklı dosyalarda tek tek yargılanan sanıklardan tutuklu sanık, üniversite öğrencisi İ.D.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık M.G.'ye 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay ve emekli öğretmen Y.B.'ya ise beraat kararı verildi. - KAYSERİ
Kayseri
29 Kasım 2018 Perşembe 14:01