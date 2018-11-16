Fetö'nün "Mahrem İmamına" 12 Yıl Hapis Cezası

Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Karakaya
, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık Karakaya, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve askeri öğrencilerle irtibatının bulunmadığını öne sürdü.
Ankesörlü sabit hatlardan kimseyle iletişim kurmadığını ve ByLock yüklemediğini iddia eden sanık Karakaya, beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını yineledi.
Savcı, sanığın Hava Harp Okulu öğrencileriyle irtibat kurarak kopmaya çalışanları tekrar örgüte kazandırmak için faaliyet gösterdiği hususunun dikkate alınması, alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Karakaya'ya 12 yıl hapis cezası verdi.
Karakaya,Adana