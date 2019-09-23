Haberler » Güncel » Haber

FETÖ'nün "mahrem imamları"na hapis cezası

Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin "kripto yapılanması" kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "mahrem imam" olarak bilinen iki sanığa 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

23.09.2019 12:14FETÖ'nün
Tekirdağ'da FETÖ/PDY'nin "kripto yapılanması" kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "mahrem imam" olarak bilinen iki sanığa 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.
Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah D. ve Osman K. ile avukatları katıldı.
Sanık Emrah D. duruşmadaki ifadesinde örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.
Kimseden "himmet" adı altında para talep etmediğini savunan sanık Osman K. ise isnat edilen suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların suçunun sabit olduğunu, cezalandırılmaları için yeterli delillerin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme, sanıkların "örgüt üyesi olmak" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:03 Japon hükümet ortağından türkiye ekonomisine övgü
14:03 Erzurum'da 'KBRN ve Şüpheli Posta' eğitimleri devam ediyor
14:02 "Türkiye-AB göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor"
14:02 Yemen'de hava saldırısı: 5 ölü
14:02 Başkan Palancıoğlu, Tarihi Kentler Birliği toplantısına katıldı
14:01 Kadıköy'de cinayet şüphelisi 4 kişi yakalandı
14:00 Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı