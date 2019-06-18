18.06.2019 11:13
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FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

FETÖ

Konya merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Malatya ve Kahramanmaraş'ta 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya ve Kahramanmaraş emniyet müdürlüğü ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Konya merkezli 30 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından kentlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, Malatya'da, hakkında daha önce farklı bir kentte aynı soruşturma kapsamında işlem yapılan bir mühendis gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş'ta da Afyon Kocatepe Üniversitesinden ihraç edilen araştırma görevlisi yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek.
Konya merkezli 30 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Kaynak: AA
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