Fetö'nün "Mahrem İmamlarına" Yönelik Operasyon

Konya
merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK
) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 50 kişiden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 29'a yükseldi.
Zanlılardan 5'i, daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında işlem yapıldığından emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 22'si etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.
Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 Şubat'ta, örgütün TSK'ye yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı.
Konya
Kaynak: AA