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FETÖ'nün mahrem sorumlusu tutuklandı

Samsun'da FETÖ'nün asker mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30.07.2019 17:51 FETÖ'nün mahrem sorumlusu tutuklandı
Samsun'da FETÖ'nün asker mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem sorumluğu olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütün gizli evinde yakalandığı ifade edilen C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan C.C., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C C mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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