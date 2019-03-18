Fetö'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 4 Tutuklama

Kaynak: İHA

FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapılanması ve Bylock kullanıcılarına yönelik düzenlenen Malatya merkezli operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY terör örgütünün TSK'daki mahrem yapılanması ve Bylock kullanıcılarına yönelik Malatya merkezli İstanbul, Kastamonu, Osmaniye, Ankara, Bayburt ve Konya'da toplam 16 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i küçük çocukları olması nedeniyle, 3 şüpheli ise 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme, 1'i binbaşı, 2'si astsubay ve 1'i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verdi.Tutuklanan 4 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderilirken, operasyonlar kapsamında 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı belirtildi. - MALATYA