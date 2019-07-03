03.07.2019 10:33
Haberler» 3. Sayfa» Haber

FETÖ'nün mali yapılanmasına 4 ilde eş zamanlı operasyon: 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mali yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) mali yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mali yapılanmasına yönelik 4 ilde 47 şüpheliye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başlatılan operasyon devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:07   Düzce'de çıkan tartışmada 1 ağır 2 kişi yaralandı
12:04   Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez bilirkişiye gönderildi
12:01   Amcasını öldürüp cesedini parçalayan sanığın yargılanmasına başlandı
12:00   Kediye çarpmamak için takla attı: 1 yaralı
12:00   Gölcük'te otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı
11:59   Bingöl'deki tefeci operasyonunda 3 tutuklanma
11:59   Cezaevinden denetimli serbestlik ile çıktı, kurduğu plan hayatına mal oldu