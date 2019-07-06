FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 24 şüpheli, savcılık sorgularının ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 13 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüphelinin adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, 1 şüpheli hakkında da ev hapsi uygulanmasını kararlaştırdı.

Firari 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın geçmişi

Anadolu cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kayyum ataması yapılan Kaynak Holdingle bağlantılı 29 şirkete yönelik soruşturma kapsamında, şirketlerin ortak ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir ve Bilecik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA