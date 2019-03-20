Fetö'nün Manisa'daki Askeri Yapılanması Davasında 5'ini Duruşma

Kaynak: DHA

MANİSA'da, haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, 6'sı tutuklu 9 eski askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasının 5'inci duruşmasına ikinci oturumla devam edildi.Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün başlayan 5'inci duruşmasına, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar Manisa eski Merkez Komutan Vekili Albay Murat Yılmaz, Manisa 8. Piyade Alayı eski Komutanı Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski yarbay Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı ile tutuksuz sanıklar eski üsteğmen Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat katıldı. Duruşmada, daha önce tanık olarak dinlenen Şenol Ciner'in, mahkemeye yazılı olarak sunduğu ek ifadeleri okundu. Tutuklu sanık Murat Yılmaz, Ciner'in ek ifadelerinin, mahkeme huzurunda yemin atlında verilmediğini belirtip, "Bu ifadelerin mahkeme tarafından kabul edilmesi usulen doğru değildir. Bu ek ifade, sipariş üzerine kaleme alınmış ve mahkemeye sunulmuştur. Bu ifadelerde lehime olan hususları da kabul etmiyorum" dedi.AVUKATLAR SAVUNMA YAPTISanık Nihat Eryılmaz'ın avukatı Özgür Deniz de müvekkilinin darbeye teşebbüs eden FETÖ ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunup, 15 Temmuz gecesi Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'na darbeye katılmak amacıyla değil, görev bilinci ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla geldiğini, bu yüzden emri altındaki askerlere de kışla güvenliğini sağlamaları yönünde talimatlar verdiğini söyledi. Avukat Deniz, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası talep edilen müvekkilinin bu suçları işlemediğini, bunlara dair 15 Temmuz gecesi Manisa'da herhangi bir cebir ve şiddet içeren olayın yaşanmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı bugüne erteledi.Duruşmanın bugün görülen ikinci oturumu, adliye binası önünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında başladı. 7 avukatın savunmasını yapmasının ardından mahkeme başkanı, oturuma 10 dakika ara verdi.- Manisa