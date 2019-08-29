Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timi yakalayan komutana yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ üyelerini, Marmaris'te 15 gün süren operasyonla yakalayan ekibi yöneten Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. İzmir'de, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

Semih Okyar

ERDOĞAN'A SUİKAST DÜZENLEYECEK TİMİ YAKALAMIŞTI