Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timi yakalayan komutana yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ üyelerini, Marmaris'te 15 gün süren operasyonla yakalayan ekibi yöneten Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. İzmir'de, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.
16 Temmuz'dan itibaren İzmir Bornova Komando Tugayı'nda görevli Jandarma Albay Semih Okyar, yaklaşık 200 kişilik birlikleriyle darbeci askerlerin peşine düşmüştü. Albay Semih Okyar, gece- gündüz iç durmadan dağlarda darbeci askerleri aramıştı. Arama tarama faaliyetlerinde, gece gündüz askerlerinin başında dağlarda bulunmuştu.
Büyük özveriyle süren araştırmalar sonrasında ilk olarak Marmaris saldırganlarından, MAK timi üyeleri, Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı "Paşa" lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu, Binbaşı Taner Berber, Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Hava Piyade Kıdemli Çavuş Erkan Çıkat, Hava Piyade Kıdemli Çavuş, Ömer Faruk Göçmen ile Hava Piyade Kıdemli Çavuş Abdulhamit Gül Erdem yakalanmıştı.
16 gün sürene diğer arama tarama faaliyetlerinden sonra da, Şirinköy'de bu kez Binbaşı Şükrü Seymen, Yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, Üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, Teğmen Muhammet Burak İpek, yakalanmıştı. Başarılı geçen ve emrindeki hiçbir askerin burnu dahi kanamadan operasyonu tamamlayan Jandarma Albay Semih Okyar, "Vatanını seven her subay gibi gelip düşmanı yakaladık" demişti.
Albay Semih Okyar, darbe girişiminden sonra Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki atamaların İçişleri Bakanlığı'na devredilmesinden sonra Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilmişti.