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Fetö'nün medya yapılanması davası'nda karar

Mehmet Altan beraat ettirilirken Nazlı Ilıcak'a 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliyelerine karar verildi.

04.11.2019 20:11
Mehmet Altan beraat ettirilirken Nazlı Ilıcak'a 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliyelerine karar verildi.
Öden ATİK İSTANBUL DHA
FETÖPDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Davanın tutuksuz sanığı Mehmet Altan için beraat kararı çıktı. Tutuklu sanıklardan Nazlı Ilıcak'ın, örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına, Ahmet Altan ise örgüte yardım suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak her ikisinin tahliyelerine karar verildi.
Fetö'nün medya yapılanması davası'nda karar

Nazlı Ilıcak, Güncel

Kaynak: DHA


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