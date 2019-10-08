Fetö'nün medya yapılanması davası'nda mahkeme yargıtay'ın bozma kararına uydu

YARGITAY'ın "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan ile birlikte 6 sanık hakkındaki yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından hakim karşısına çıktılar. Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına hükmeden mahkeme, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün tutukluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ise kaldırıldı.İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Fevzi Yazıcı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül ile tutuksuz sanık Mehmet Altan duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı sanıklara beyanlarını sordu.

NAZLI ILICAK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin sözleri sorulan sanıklardan Nazlı Ilıcak, "Yargıtay kararına uymanızı talep ediyorum. Yeni infaz yasasını ve 3 yıl 2 aya aşkın süredir cezaevinde bulunduğumu göz önüne alarak tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Yakup Şimşek de bozma ilamına uyulmasını talep etti. Sanık Şimşek konuştuğu sırada Mahkeme Başkanı, sadece Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin konuşması konusunda uyarıda bulundu. Konuşmasına devam eden sanık Yakup Şimşek, mahkeme başkanının uyarısına uymadığı gerekçesiyle daha sonra salondan çıkarıldı.

AHMET ALTAN: BİR MAHKEMENİN YAPMASI GEREKEN BUDUR

Sanık Ahmet Altan, "Bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraşıyorsunuz. Sırrı Süreyya Önder için alınan tahliye kararı olumlu bir gelişme. Bir mahkemenin yapması gereken budur" dedi. Sanık Ahmet Altan'ın konuşması sırasında mahkeme başkanı, sadece Yargıtay kararına ilişkin konuşması konusunda Altan'ı uyardı. Bunun üzerine sanık Altan, mahkeme başkanına, "Neden sabırsızca davranıyorsunuz" dedi. Mahkeme başkanı, Altan'ın sorusu üzerine, "30 yıldır yargıcım ve son derece sabırlıyım" diye cevap verdi. Sanık Ahmet Altan, "Bugün size tavsiyem hukuka uymanız, fikirleri yargılamaya kalkmamanızdır. Uyup uymamak sizin bileceğiniz iş" sözlerini tamamladı.

MEHMET ALTAN BERAATİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan bir diğer sanık Mehmet Altan, "Beraatime hükmeden Yargıtay kararına göre beraatime karar verilmesini ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu. Sanıkların taleplerinin dinlenmesinin ardından söz alan Yakup Şimşek'in avukatı Büşra Çiçek, heyetin davadan çekilmesini talep etti. Sanık avukatlarının Yargıtay kararına ilişkin taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tahliye talepleri ve bozma ilamına yönelik karar vermek üzere ara verdi.

DURUŞMA 4 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına hükmetti. Tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutukluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını ise kaldırıldı. Mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcılığa gönderilmesine de karar veren heyet, duruşmayı 4 Kasım'a ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan TCK'nin 309/1. maddesi uyarınca 16 Şubat 2018'de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanıklar hakkında "Örgüt üyeliği" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığı kaydedilmişti. "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanan tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman hakkında ise beraat kararı verilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince verilen bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulunmuştu.

Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine, dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 5 Temmuz 2019'da yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Yargıtay bozma kararında, 6 sanık hakkındaki "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuştu. Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise "Anayasayı ihlal" yerine "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanmaları gerektiğine karar vermişti. Diğer sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun oluştuğuna karar verilmişti.

- İstanbul