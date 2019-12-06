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"FETÖ'nün Medya Yapılanması" kitabı yayınlandı

Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Başkanı, araştırmacı-yazar Muhammed Gömük'ün "FETÖ'nün Medya Yapılanması" kitabı yayınlandı.

06.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:30
Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Başkanı, araştırmacı-yazar Muhammed Gömük'ün "FETÖ'nün Medya Yapılanması" kitabı yayınlandı.
Kitapta 'nin yakın dönemine damga vuran olayların FETÖ kontrolündeki basın-yayın organlarında nasıl işlendiği anlatılıyor.
Kitapla ilgili gazetecilere bilgi veren Gömük, 15 Temmuz darbe girişiminden günler önce FETÖ ile irtibatlı kanallarda askeri kalkışma olacağına dair imalar yapıldığını ve milli değerlerin aşağılandığını ifade etti.
Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt üyeleri arasındaki mesajlaşma için de yayın organlarının kullanıldığına dikkati çeken Gömük şunları söyledi:
"FETÖ'nün medya yapılanması için bir iddianame hazırlanarak ilk neşter vurulmuş oldu. Söz konusu neşterin nasıl vurulduğunu, sonucunun ne olduğunu, FETÖ'nün basın-yayın faaliyetlerinin ne kadarını kapsadığını milletimizle paylaşmak için FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianameyi ve ilgili belgeleri bir araya getirerek kitaplaştırdık. Meraklılar ve sonraki nesiller için kalıcı bir başvuru kaynağı olsun istedik."

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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