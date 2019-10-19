FETÖ'nün Meksika imamı, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Meksika'da uyuşturucu baronu El Chapo olarak bilinen Joaquin Guzman'ın oğlunun gözaltına alınmasıyla ülke savaş haline döndü. Kartellerle polisin çatışmalara girdiği ülkede MİT temiz bir operasyonla FETÖ'cü Karaca'yı ülkeye getirdi.

MİT'TEN KAÇAMADI

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi. FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

MEKSİKA'DA ÇETELERLE POLİS ÇATIŞIYOR

Meksika'da uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunun gözaltına alınmasının ardından çete üyeleri Meksika'yı savaş alanına çevirdi. ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın oğullarından biri Meksika'nın Culiacan kentinde polis tarafından yakalanınca kentte çatışma çıktı.

EL CHAPO ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Guzman, ABD'nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Guzman, 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmış, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.