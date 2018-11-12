Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Trakya Üniversitesi
(TÜ) öğrenci yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün TÜ'deki öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İ.A, Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Sakarya
'da yakalandı.
Edirne'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:10