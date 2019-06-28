28.06.2019 11:38
Haberler » Güncel » Haber

FETÖ'nün "öğrenci yapılanması"na yönelik operasyon

FETÖ

Sivas merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün öğrenci yapılanmasında faaliyet gösteren kişilerin tespitine yönelik çalışma yaptı.
Sivas, Aydın , İstanbul , İzmir , Diyarbakır , Bingöl , Gaziantep , Şanlıurfa ve Ankara 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün "bölge talebe mesulü" olarak faaliyet yürüten, örgüt evlerine gelen ortaokul öğrencileriyle ilgilenen, Sivas'a gelen üniversite öğrencilerini karşılayan ve örgüt evlerine yerleştiren, askeri okul ve polis okullarına örgüt tarafından yerleştirilmek istenen ortaokul öğrencileriyle ilgilenen, kod isim kullanarak örgüt evinde kalan, örgüt içinde "esnaf sohbeti" adı altında toplantı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bank Asya ve İkbal Eğitim Vakfında kayıtlarının bulunduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakıldı, 7'sinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Sivas , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:48 15 metrelik minareyi matkapla yıkıyor
11:47 FETÖ'nün "öğrenci yapılanmasına" yönelik operasyon - SİVAS
11:47 FETÖ/PDY şüphelileri adliyeye çıkarıldı
11:46 Dağıtıcı olarak işe başladığı gazetenin sahibi oldu
11:46 Yunus şovunun yerini deniz kızları aldı
11:45 Suriye sınırına gece yarısı komando ve askeri sevkiyatı
11:45 Çökme sonucu kullanılamaz hale gelen Morandi Köprüsü, patlayıcılarla yıkıldı