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FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

09.08.2019 16:04 FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı örgüt evinde yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesindeki örgüt evinde saklanan İ.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen İ.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifade veren İ.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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