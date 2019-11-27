Haberler » Güncel » FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol - Haber

FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol

FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrolSamsun polisi tarafından, gizlendikleri FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.11.2019 22:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:25FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol
FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol
polisi tarafından, gizlendikleri FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü kapsamında firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 2 ayrı eve yaptıkları operasyonda, 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan örgüte müzahir kurumda SGK kaydı bulunan ve örgütün Ankara'da Çukurambar Semti İlköğretim Mesulü olduğu yönünde bilgi bulunan Fatma B. ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı olan Ayser G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 kadın bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Fatma B. Ankara, Ayser G. ise Sinop Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemeye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak ifade verdiler. 2 kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
(İHA)

Samsun, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:41 "Japonya Festivali 2019" sona erdi
22:34 Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
22:30 Kerkük'te DEAŞ saldırısı sonucu 2 sivil öldü
22:30 Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı
22:30 Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
22:20 Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
21:56 Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
21:26 "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
20:33 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı
20:29 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:44:31