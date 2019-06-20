20.06.2019 14:05
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FETÖ'nün örgüt evlerine operasyon: 4 gözaltı

FETÖ

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt evlerine yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt evlerine yapılan operasyonlarda 4 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre,Samsun Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün akşamAtakumilçesinde iki veİlkadımilçesinde bir adreste operasyon düzenledi. OperasyondaOsmaniye1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı olan ve örgüte müzahir kurumda SGK kaydı olan,Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen "Osmaniye il imamı" ve ByLock kullanıcısı Emrullah A.,MenemenSulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı olan ve örgüte müzahir kurumda SGK kaydı olan, örgüt içerisinde bayanlardan sorumlu bölgeci olarak görev yapan, Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen Elif K.,Tokat1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı olan ve örgüte ait kurumlarda yönetici olarak çalışan, Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen Abdullah Y. ileErzincan2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan, 3 adet ByLock abonelik kaydı olan, Erzincan'da sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, örgüte müzahir kurumda SGK kaydı olan, Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen Zafer G. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda üzerinden sahte kimlik çıkan Emrullah A., ikametinde yapılan arama öncesinde görevlilere kimlik olarak sahte sürücü belgesi ibraz etti. Şüphelilerden Zafer G. de ikametinde yapılan arama öncesinde polise kimlik olarak sahte sürücü belgesi gösterdi. Zanlılardan Abdullah Y. TokatEmniyet MüdürlüğüKOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Emrullah A., Elif K. ve Zafer G. ise Samsun Adliyesine sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Samsun,Güncel

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