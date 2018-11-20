Fetö'nün 'Peru Sorumlusu'na 10 Yıl Hapis Cezası

20 Kasım 2018 Salı 13:43



20 Kasım 2018 Salı 13:43

ANTALYA'da, FETÖ/PDY'nin 'Peru sorumlusu' olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Işıtan, 10 yıl hapse mahkum edildi.Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Işıtan, tutuksuz yargılanan İ.Ş. ve D.A. ile avukatları katıldı. Duruşma sonunda son sözü sorulan sanık Mehmet Işıtan, örgütün faaliyetlerine yönelik kimseden talimat almadığını ve bu konuda da kimseye talimat vermediğini iddia etti.Mahkeme heyeti Işıtan'ı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapse mahkum etti. Tutuksuz sanık İ.Ş'nin dosyasının ayrılmasına, D.A'nın ise beraatına karar verildi. - Antalya