Fetö'nün Petkim Yapılanmasına Ceza Yağdı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:08



29 Kasım 2018 Perşembe 12:08

İzmir'de FETÖ'nün Petkim yapılanmasına yönelik davada karar çıkarken Petkim'in eski Genel Müdürü Sadettin Korkut'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, 30 sanığa da 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen cezalar verildi.İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı, önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasında aralarında eski Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut ve bazı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 31 sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatini istemişti.Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda tahliyesine karar verdiği eski Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Yargılanan 4 sanık hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti, diğer 30 sanığı da 3 yıl 1 ay 15 gün ile 7 yıl 11 ay arasında değişen cezalara çarptırdı. Heyet, 7 tutuklu sanığın tahliye olmasına da karar verdi.Operasyonİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen eski Pektim Genel Müdürü Saadettin Korkut ve 34 şüpheli, 2016 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şirkette bazı üst düzey yöneticiler istifa etmiş, 200'e yakın çalışan da FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden alınmıştı. - İZMİR