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FETÖ'nün Polis Koleji Giriş Sınavı usulsüzlüğüne gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularını FETÖ mensuplarından alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.

13.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:00FETÖ'nün Polis Koleji Giriş Sınavı usulsüzlüğüne gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularını FETÖ mensuplarından alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine dağıttığının tespit edildiği ifade edildi. Sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, "2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'nda soruları önceden temin ederek koleje yerleştikleri tespit edilen toplamda 310 şüpheli öğrenciden bu operasyon ile birlikte hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmamıştır. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
(İHA)

Polis Koleji, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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