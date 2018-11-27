Samsun
merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Tokat
, Konya
ve İstanbul
'da operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, örgütün "polis mahrem imamları"nın eşi olan ve Bank Asya
'da katılım hesabı, örgütün dernek ve sendikalarına da üyelikleri bulunan 8 kadın gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulamaları ByLock ve Eagle kullandıkları ileri sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.