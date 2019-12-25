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FETÖ'nün "polis öğrencileri sorumlusuna" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün polis meslek yüksekokulu birinci sınıf öğrencileri sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

25.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:42 FETÖ'nün
'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün polis meslek yüksekokulu birinci sınıf öğrencileri sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Durmuş Kılıç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.
Sanık Kılıç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, "sohbet hocalığı" yaptığını, sözde Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinden sorumlu olduğunu ve "Salih" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kılıç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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