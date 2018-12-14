Savunma Sanayi Şirketlerindeki 48 FETÖ Şüphelisi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayii şirketlerindeki örgüt üyelerine yönelik soruşturmada 42'si savunma sanayii şirketlerinde çalışan, 6'sı mahrem imam olmak üzere 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

ÖRGÜTÜN OPERASYONEL GSM HATLARINI KULLANMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayii şirketlerindeki FETÖ mensuplarının tespiti için soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Örgüt içerisinde mahrem imam/abi konumunda olan şahıslar ile ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün operasyonel GSM hatlarını kullandıkları anlaşılan 24'ü ASELSAN, 1'i HAVELSAN aktif çalışanı ile ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen/ilişiği kesilen 17 şahıs ve özel sektörde çalıştığı ve FETÖ terör örgütü adına mühendislerle irtibat kurduğu tespit edilen 6 şahıs olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

GÖZALTI İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Açıklamada, savunma sanayii şirketlerinde çalışan FETÖ üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının (MİT) teknik desteği ile devam edildiği belirtilerek, gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.