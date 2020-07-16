FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından, Bylock programı kullandıkları tespit edilen örgütün sivil yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Bolu illeri dahil olmak üzere 19 adreste 13 şahsa yakalama ve gözaltına almaya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış.

Üçü kadın gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.