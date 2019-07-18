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"FETÖ'nün siyasi ayağı siz misiniz?" sorusuna Davutoğlu yanıt verdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Doğu Perinçek'in kendisine yönelik sarf ettiği "FETÖ'nün siyasi ayağı Davutoğlu, Abdullah Gül ve Babacan'dır" iddiasına yanıt vererek, "Benim bu yapıya karşı mesafemi ve duruşumu herkes bilir" dedi.

18.07.2019 13:02

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu medya buluşmalarına başladı. Davutoğlu, bu kapsamda gazeteci Yavuz Oğhan'ın "BiDeBunuİzle" programına konuk oldu. Ahmet Davutoğlu, YouTube'tan yayınlanan programda gazeteciler Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

PERİNÇEK'İN İDDİASINA YANIT VERDİ

Programda Davutoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in öne sürdüğü "FETÖ'nün siyasi ayağı Davutoğlu, Abdullah Gül ve Babacan'dır" iddiasını da yanıtladı.

FETÖ'ye karşı mesafesini ve duruşunu herkesin bildiğini kaydeden Davutoğlu,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra ofisi dinlenen tek devlet yetkilisi benim. Bu yapı tarafından içeride ve dışarıda saldırıya uğrayan da benim. Bu iddia asılsızdır. Başbakanlığım ve dışişleri bakanlığım döneminde FETÖ'ye karşı tavrımı ve duruşumu herkes bilir" dedi.

FETÖ'nün siyasi ayağı siz misiniz? sorusuna Davutoğlu yanıt verdi

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