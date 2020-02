FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan , " Türkiye derhal Suriye 'den elini çekmelidir. Suriye, Suriye halklarının iradesine teslim edilmelidir." dedi.Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ olayında ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Doğal afetlerin zamanında gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle Elazığ depremi, çığ olayı ve uçak kazasında yaşandığı gibi faciaya dönüşerek can almaya devam ettiğini belirten Buldan, "Bahçesaray'da onlarca insanımızın hayatını kaybetmesinin nedeni çığ değil, çığa karşı gerekli önlemlerin zamanında alınmamış olmasıdır." ifadelerini kullandı.Bahçesaray'da neredeyse her kış çığ düştüğünü ve zamanında gerekli tedbirlerin alınmadığını savunan Buldan, o bölgede en az 10 kar tünelinin yapılaması gerekirken bunun bir türlü yapılmadığını, Bahçesaray'da sadece bir tane kar tünelinin bulunduğunu ancak onun da çığ riskinin en az olduğu yerde olduğunu öne sürdü. Buldan, "Ahlat'a saray yapmak için Meclis'ten kanun çıkarmaya çalışan, İstanbul'a rant kanalı yapmak için seferber olan, her yere kalekol ve güvenlik barajı yapan AKP iktidarı, vatandaşlarımızın hayatı söz konusu olduğunda ise kılını kıpırdatmıyor." diye konuştu.Buldan, özellikle ikinci çığın yaşanmasının ciddi bir biçimde araştırılması, soruşturulması ve sorumlularının mutlaka açığa çıkarılması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale temaslarına değinen Buldan, "İnsanlar çığ altındayken AKP Genel Başkanı yine bizleri şaşırtmadı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı saatte Kırıkkale'de insanları toplayıp miting yaptı. Mitingde keyif çayı dağıttı ve TOKİ pazarlaması yaptığını hepimiz gördük. Buradan diyoruz ki; Allah bunlara birazcık vicdan, izan, utanma duygusu versin." dedi."Sosyal medya çöplük değildir"Gezi Parkı olaylarının "ezilen yoksul halkların demokratik bir direnişi" olduğunu savunan Buldan, "Toplumun adalet ve özgürlük talebiydi. Demokrasi tarihinin yüz akıydı. Hakkari ile Edirne'nin buluştuğu yerdi. Gezi, Cizre'den İzmir'e kurulan bir köprü olmuştu. Bugün yargılamaya çalıştıkları aslında halklar, Türkiye'nin demokratik toplumsal muhalefetidir. İşte Gezi davasıyla halklar arası köprüyü de yıkmaya çalıştıklarını bir keza daha görüyoruz." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin bazı açıklamalarını anımsatan Buldan, "Sosyal medya çöplük değildir. Kirlilikten eğer söz edilecekse AKP ve saray trollerinin yarattığı çöplüklerden bahsedilmelidir. Çöplüğü yaratan sizin trollerinizdir. Tabii bir de suç olmalı diyerek sosyal medya kullanıcılarını tehdit etmekten de geri kalmadığını bir kez daha görüyoruz." ifadelerini kullandı.Gezi olaylarına ilişkin açılan davanın duruşmasına katılın çağrısı yapan Buldan, "Gezi davasını açanlar cemaatin savcılarıydı. Davayı sürdüren ve müebbet hapis isteyenler ise şu an AKP'nin savcılarıdır." görüşünü savundu.FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarıSon günlerde FETÖ'nün siyasi ayağının bir kez daha tartışılmaya başlandığını anımsatan Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:"İktidar ayak oyunlarıyla siyasi ayak olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmaktadır. İstedikleri kadar reddetsinler, FETÖ'nün siyasi ayağı, kolu, beyni de AKP'dir, AKP iktidarıdır. Bunların hepsi dava arkadaşlarıdır. Dava arkadaşlıkları, sevgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ davasında devam ediyor. Bunların dava arkadaşlıkları, Kürt kentlerinin yakılıp, yıkılmasında devam ediyor. Darbenin, cemaatin siyasi ayağının araştırılması için Meclis'te grubumuzun defalarca araştırma önergesi vermesine rağmen bu önergeler, AKP-MHP çoğunluğuyla reddediliyor. Siyasi ayak ortaya çıkmasın istiyorlar.Bunların hepsi suç ortakları ve birbirinin suçlarını biliyorlar, saklamaya çalışıyorlar. Aralarında bazen çıkar çatışması olabilir ama bunların hepsi birdir, aynıdır, aynı zihniyete sahiptir. FETÖ'nün siyasi ayağı değilseniz cemaat savcılarının açtığı Ergenekon davalarını bir bir düşürürken KCK davalarını neden düşürmediğinizi buradan size sormak isteriz. Demirtaş, Yüksekdağ ve diğer tüm arkadaşlarımız FETÖ ile AKP ortak kumpasıyla şu anda cezaevlerinde rehin olarak tutuluyorlar. Cemaat savcılarının uyduruk fezlekeleriyle dokunulmazlıklarımızı kaldıran yine bunlardır.""Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir"İdlib'de yaşanan gelişmelere değinen Buldan, "İdlib'de dün yeniden kayıp haberlerinin geldiğine hep birlikte tanıklık ettik. AKP-MHP ittifakının iktidar hesapları nedeniyle özellikle Suriye'den cenazelerin gelmeye devam etmesi hepimizi derinden üzmüş, yaralamıştır." dedi.İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı dileyen Buldan, Suriye tezkeresine karşı çıkarken bu sonuçları öngördüklerini, iktidarı uyardıklarını ancak kendilerinin dinlenmediğini söyledi. Buldan, "Kayıpların sorumlusu tezkereye 'evet' diyenlerdir. TBMM Genel Kurulunda yapılan tezkere görüşmelerinde çatışmaya ve savaşa karşı çıkmayanlardır. Türkiye derhal Suriye'den elini çekmelidir. Suriye, Suriye halklarının iradesine teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Pervin Buldan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "tecrit" uygulandığını iddia etti.Ekonomik gelişmelere değinen Buldan, Türkiye'nin tarihi boyunca bu denli bir yoksullaşmayı ve bölgesel eşitsizliği derinden yaşamadığını, enflasyonun giderek tırmandığını, mutfaktaki enflasyonun ise verilen rakamların çok daha üzerinde olduğunu, insanların çift haneli enflasyon ile yoksullaşmaya devam ettiğini dile getirdi. sözlerini şöyle sürdürdü:"İşsizlik için kaynak ayıracaklarına gidip halkların parasını Suriye savaşına, çetelere harcıyorlar. Bu Türkiye halklarının gözünden kaçmıyor. Ekonomik kalkınma için kullanılması gereken kaynakları, aile ve yandaşlarına dağıtmak için devletin bütün kurumlarına hortum bağladılar. Bunu hep birlikte gördük. Vurgun yapmak için kurdukları sicili bozuk, şaibeli vakıflara devletin tüm kurumlarından para aktardılar.Halk açken, işsizken, evsiz barksızken devasa bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanı bugünlerde çıkmış insanlarla alay eder gibi cennette ev vadediyor. Böyle bir saçmalık görebilir misiniz? Bugün Türkiye'nin geldiği durum işte budur. Kur'an kurslarına bir tuğla bağışlayana cennette ev verilecekmiş. Böyle bir şarlatanlığın içerisine girdiler. İnsanların inancını nasıl da sömürdüklerini, bu dünya bitti şimdi de ahirette ihale işlerine girdiklerini, tapu dağıttıklarını görüyoruz. Çürümüşlük, kokuşmuşluk her yeri sarmış, ahlaki değer diye hiçbir şey kalmamış. Diyanet İşleri Başkanının 'yolsuzluk haramdır! dediğini hiçbir yerde görmedik ve duymadık. 'Ayrımcılık, eşitsizlik, şatafat, israf haramdır' dediğini hiçbir yerde gördünüz mü? Böyle bir konuşma yaptığına tanıklık ettiniz mi? Ama iktidarın borazanlığını yapmaktan, dini siyasete alet etmekten bir gün dahi geri kalmadığını görüyoruz."AK Parti iktidardan düşerse enflasyonun anında düşeceğini, AK Parti siyaseten bittiğinde ise yoksulluğun ve işsizliğin de biteceğini öne süren Buldan, "AKP gittiğinde adalet, barış, huzur da gelir. O zaman gidecek olana yol verelimki gelecek olan güzel günleri hep birlikte coşkuyla karşılayalım." dedi.Buldan, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek HDP 4. Olağan Kongresine katılım çağrısı yaptı.