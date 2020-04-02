Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

FETÖ'nün sosyal medya ayağına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda, "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları kullandığı tespit edilen Mesut A. gözaltına alındı.

02.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:32
FETÖ'nün sosyal medya ayağına yönelik operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda, "Mustafa Selanik" ve "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları kullandığı tespit edilen Mesut A. gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, sosyal medyada "Mustafa Selanik" ile "Türkiye Gerçekleri" adlı hesapları kullandığı ve İstanbul'da olduğu belirlenen Mesut A. hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Avcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda, Mesut A. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.
Mesut A. işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››FETÖ'nün sosyal medya ayağına yönelik operasyon - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

21:03: Hatay'da freni boşalan TIR, 10 araca çarptı: 5 ölü, 15 yaralı (3) - Haber 21:03: Gökçeada'ya sefer sayısı haftada 3 güne düşürüldü - Haber 21:03: Jandarma ekipleri koronavirüs denetimlerini sürdürüyor - Haber 21:01: İSTANBUL'DA SAHTE KOLONYA VE DETERJAN OPERASYONU - Haber 21:00: Safranbolu'da Kovid-19 tedbirleri - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:34: Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler