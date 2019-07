Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından hazırlanan "Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ" başlıklı analiz çalışmasının sonuçları açıklandı.

Analiz çalışmasının ardından hazırlanan el broşürünün önsözünü yazan AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletin birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan, uzun yıllar devlet içinde yapılanma içinde bulunmuş ve bir darbe girişimi ile harekete geçmiş terör örgütü olduğunu anımsattı.

Prof. Dr. Çomaklı, terör örgütünün, gücünü temel olarak 5 unsurdan aldığını bunların ise askeriye, hariciye, mülkiye, adliye ve maliye olduğu ifadelerine yer verdi.

FETÖ'nün diğer örgütlerin şimdiye kadar kullanmadıkları yöntemleri kullandığını belirten Prof. Dr. Çomaklı, yazısında şunlara yer verdi:

"Bu yöntemlerden biri de dijital dünya ve sosyal medyadır. FETÖ mensupları sosyal medyada hedef gösterme, itibarsızlaştırma, gündem yaratma, tehdit, şantaj gibi pek çok yöntemle etkin olmaya çalışmaktadır. Bu konuda sosyal medya kullanıcılarının bu algı operasyonlarına karşı bilgili ve dikkatli olmaları, onlar tarafından hazırlanan sosyal medya tuzaklarına düşmemeleri gerekmektedir. SODİGEM tarafından hazırlanan bu analiz çalışması da FETÖ'nün sosyal medyada kullandığı taktik ve stratejileri açığa çıkarma ve kamuoyunu uyarma amaçlıdır."

Dijital bir terör örgütü olarak FETÖ/PDY

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan analizde şu görüşlere yer verildi:

"FETÖ/PDY, ülkemizin son dönemde karşı karşıya kaldığı en önemli güvenlik sorunlarından biridir. Örgütün 40 yıllık geçmişi incelendiğinde, örgütlenmesini ve kadrolaşmasını tamamlamış, eylem aşamasına geçmiş bir terör örgütü olduğu görülmektedir. FETÖ/PDY, örgütlenme modelini tarihsel süreçten gelen birçok gizli yapılanmadan alan senkretik ve melez bir yapıya sahiptir."

Dijital dünyada ve sosyal medyada FETÖ

Raporda, FETÖ'nün bilişim, telekomünikasyon, yazılım gibi alanlara dönük yatırım yapmış, eleman yetiştirmiş bir yapılanma olduğu bilgisinin yanı sıra FETÖ'nün en çok yuvalandığı kurumların başında bilişim kurumları geldiği bu sebeple, TÜBİTAK (BİLGEM) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) örgütün en önemsediği kurumlar olduğu bilgisine yer verildi.

Bilişim sektöründe yer alan FETÖ ile irtibat ve iltisaklı şirketlerin, pek çok stratejik kurumun bilgilerini ele geçirdiğinin vurgulandı analizde, şunlar kaydedildi:

"FETÖ mensupları sosyal medyanın iletişim, haberleşme, enformasyon sağlama, gündem oluşturma, takip etme gibi özelliklerini çok etkin olarak kullanmaktadır. Sosyal medya ve uygulamaları FETÖ için kriminal iletişim araçlarıdır. Ülkemizde dijital ortamı FETÖ terör örgütü kadar kendi amaçları doğrultusunda bu şekilde yoğun kullanan başka bir örgüt yoktur."

Hazırlanan analizde, örgütün 2000-2008 döneminde anayasal kurumlara yerleşme ve yayılma sürecinde, FETÖ mensubu polislerin, 2006 yılından itibaren ABD, Almanya ve İsrail'de siber güvenlik ve siber saldırı eğitimleri almaya başladığı belirtildi.

FETÖ mensuplarına çeşitli talimatnameler ile sosyal medya üzerinden nasıl algı yönetimi yapacakları bildirildiği, örgütün, sosyal medya üzerinden algı yönetiminin kendine özgü tüm özel yöntem ve tekniklerini kullanıldığının belirlendiğine yer verilen analizde, şunlara dikkat çekildi:

"FETÖ mensupları sosyal medya ve ağlarda akla gelen her türlü kimliğe bürünmektedir. Farklı siyasal görüşlere sahip izlenimi vererek sanal casusluk yapmakta; kadın, genç profillerinde sözde aşırı siyasi, liberal ve benzeri kimlikler altında kendi örgüt propagandalarını yapmaktadırlar. FETÖ, genellikle sosyal medya paylaşım programlarında varlığını sürdürmektedir. Ayrıca, "Change.org" gibi kampanya maksatlı sosyal ağlarda faaliyetlerini yürütmektedir. FETÖ sahte bilgilerle oluşturulmuş sosyal medya hesapları üzerinden bilgi kirliliği ve kara propaganda yapan bir 'troll ordusu' oluşturmuştur. FETÖ mensubu teröristler, saptanan 6 dilde kara propaganda yapmakta ve Türkiye aleyhinde panel ve toplantıları sosyal medya üzerinden organize etmektedir."

Terör örgütü FETÖ'nün gündem yaratma, devletin organlarını suçlu, hukuksuz gösterme, tehdit, sindirme, yıldırma ve şantaj, hedef saptırma, değerlerin istismarı, hedef gösterme, hukuku yanıltmaya çalışma, terör örgütünü meşru gösterme, terör örgütü mensuplarına moral verme, motivasyon artırma, mağduriyet algısı yaratmak gibi faaliyetlerde de bulunduğuna dikkate çekilen analizin, sonuç kısmında ise şu bilgiler yer aldı:

"Devletin kurumlarını ele geçirmek ve anayasal düzeni yıkmak üzere yıllarca sinsice büyüyen terör örgütü FETÖ, yeni durumlara uygun sürekli değişken strateji ve söylemleriyle toplumsalyaşamın her alanında yer bulmaya çalışmış ve bu amaçla başta teknolojik olanaklar olmaküzere her türlü aracı kullanmıştır. Dijital dünyanın kendi amaçlarına uygun kullanımını erkendönemlerde keşfederek bu alanda elemanlar yetiştirmiş, sızdıkları devlet kurumlarındandestek alarak gelişimlerini sağlamışlardır."

Kaynak: AA