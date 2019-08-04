Haberler» 3. Sayfa» Haber

FETÖ'nün sözde asker ve mahrem yapısı sorumluları sahte kimlikle Antalya'da yakalandı

FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları sahte kimlikle Antalya'da yakalandı.

04.08.2019 20:27 FETÖ'nün sözde asker ve mahrem yapısı sorumluları sahte kimlikle Antalya'da yakalandı
FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları sahte kimlikle Antalya'da yakalandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sözde asker ve polis mahrem yapısı sorumlularını hücre evinde yakalandı.

Antalya, Isparta, Burdur'daki yeni oluşumda oldukları iddia edilen H.U. ve H.A.'nın örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde olduklarını tespit eden Antalya Tem Şube Ekipleri Hücre evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda telefon ve sim kart ele geçirilirken, sahte kimlik kullanan H.U. ve H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Burdur'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURDUR

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:06   Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
21:00   Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20:57   Kafasına bir el ateş eden polis memuru hastanede hayatını kaybetti
20:55   FETÖ'nün sözde asker ve mahrem yapısı sorumluları sahte kimlikle Antalya'da yakalandı
20:54   Esad rejimi İdlib'i vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
20:52   Motorunda uyuşturucu taşıyan kişi polis denetiminde yakalandı
20:36   Trenin çarpıp köprüden düşürdüğü çocuktan geriye oyuncakları kaldı