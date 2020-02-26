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FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı

Samsun'da yakalanan ve FETÖ/PDY'nin sözde asker yapılanmasındaki mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

26.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:58FETÖ'nün, sözde askerlerden sorumlu mahrem imamı tutuklandı
'da yakalanan ve FETÖ/PDY'nin sözde asker yapılanmasındaki mahrem imamı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan ve örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu iddia edilen Y.K'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Salıpazarı ilçesinde görevliyken meslekten ihraç edilen veteriner ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlı, dün Tokat'ın Niksar ilçesinde yakalanmıştı.

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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