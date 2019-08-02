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FETÖ'nün sözde "Balıkesir büyük bölge talebe mesulünün" yakalanması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Balıkesir büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

02.08.2019 22:41 FETÖ'nün sözde
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Balıkesir büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak kente getirilen, terör örgütünün sözde "Balıkesir büyük bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen M.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
FETÖ'nün çeşitli kademelerinde görev yapan ve sözde "Balıkesir büyük bölge talebe mesulü" olduğu ileri sürülen M.K, dün terör örgütünün Antalya'daki hücre evinde yakalanmış, evde yapılan aramada 35 bin lira ve sahte kimlik ele geçirilmişti.
M.K'nin, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenmişti.

Balıkesir, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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