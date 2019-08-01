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FETÖ'nün sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü olduğu öne sürülen zanlı, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

01.08.2019 22:32 FETÖ'nün sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü olduğu öne sürülen zanlı, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün çeşitli kademelerinde görev yapan ve sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü olduğu belirtilen M.K'nin Antalya'da örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde olduğunu tespit etti.
M.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 35 bin lira ele geçirildi.
Sahte kimlik taşıyan M.K'nin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında da 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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