Fetö'nün Sözde "Bornova İl İmamının" Yargılandığı Dava

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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Bornova il imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ekrem Kütük'ün yargılanmasına devam edildi.İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Kütük, tutuksuz yargılanan eşi Hatice Kütük ile avukatları hazır bulundu.Mahkeme Başkanı, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice Kütük'e ilişkin dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu belirterek, bu nedenle mükerrer yargılama olmaması açısından dosyanın Yargıtaydan dönmesinin bekleneceğini ve Hatice Kütük'ün savunmasının alınmayacağını söyledi.Tanık olarak ifadesi alınan Z.Ö, kapatılan Körfez Dershanesinde öğretmenlik yaptığını ancak orada görevli olmayan Ekrem Kütük'ü birkaç kez gördüğünü beyan etti.Tanık T.A, kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinde 2013 yılına kadar yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığını, bu esnada Ekrem Kütük'ü dernekte gördüğünü belirterek, Kütük'ün burada danışman olarak çalıştığını ise başkasından duyduğunu söyledi.T.A, Kütük'ü "sohbet hocası" olarak bildiğini ancak onun "Bornova il imamı" olduğunu da duyduğunu mahkemeye iletti.Tanık A.B. ise Ekrem Kütük'ü sima olarak tanımadığını fakat örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki yazışmalardan hatırladığını ifade etti. A.B, bu yazışmalarda Kütük'ün kendisine bir talimat vermediğini de ifadesine ekledi."Sohbetlere katıldım"Tanık T.E. de Ekrem Kütük'ün 2013'e kadar sohbetlere katıldığını, kendisiyle Kırgızistan'a gittiğini anlattı. Kütük'ü örgütün Bornova yetkilisi olarak tanıdığını kaydeden T.E, onun sözde "Bornova il imamı" olduğunu bilmediğini dile getirdi.Kütük'ün aynı zamanda bu davaların kilit isimlerinden biri olduğunu savunan T.E, vereceği bilgilerle birçok konunun aydınlatılabileceğini söyledi.İddia makamının tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasının ardından söz alan Ekrem Kütük, sohbetleri gizli bir şekilde yapmadığı öne sürdü. Sohbetlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in reklamı ve örgütün propagandasını yapmadığını savunan Kütük, tahliye talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, Ekrem Kütük'ün tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, örgütün sözde "Bornova il imamı" olduğu gerekçesiyle Ekrem Kütük ile Hatice Kütük gözaltına alınmıştı. Ekrem Kütük hakkında tutuklama kararı verilmişti.Ekrem Kütük hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", eşi hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.