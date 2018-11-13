Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına Diyanet İşleri
Başkanlığında faaliyette bulundukları ve örgütün sözde "diyanet imamı" oldukları gerekçesiyle yargılanan sanıklar İsmail Koç ve Muhammet Kayış, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara
15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Görüşü sorulan iddia makamı, sanık İsmail Koç'un örgüt içi gizli haberleşme amacıyla "Kakao Talk" isimli programı kullandığını ve örgüt elebaşının çağrısı üzerine kapatılan Bank Asya
'ya para yatırdığının tespit edildiğini belirtti.
Kayış hakkında toplanan deliller arasında Bank Asya'da 18 hesabının bulunduğunu ve talimatlı hesabında para artışı olduğuna dikkati çeken savcı, Kayış'ın örgüte ait yayın organlarına da abone olduğunu ve örgütle ilişkili derneklere bağış yaptığının tespit edildiğini beyan etti.
Her iki sanığın da FETÖ iltisakları nedeniyle kamu görevlerinden ihraç edildiğini, FETÖ adına haftalık toplantılar düzenlediğini ve din görevlilerini örgüte kazandırmaya çalıştıklarını belirten iddia makamı, sanıklar Koç ve Kayış'ın, "Örgütün hiyerarşik yapısında bilerek ve isteyerek yer aldıklarını." kaydetti.
Savcı, mevcut deliller doğrultusunda Koç ve Kayış'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Sanıkların savunmalarının ardından heyetin oy birliğiyle aldığı kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, sanıklar Koç ve Kayış'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildiğini kaydetti.