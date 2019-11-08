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FETÖ'nün sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı saklandığı köyde yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan listesinde sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen ve görevinden ihraç edilen pilot tümgeneral, Trabzon'da saklandığı köyde yakalandı.

08.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:44 FETÖ'nün sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı saklandığı köyde yakalandı
FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan listesinde sözde sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen ve görevinden ihraç edilen pilot tümgeneral, Trabzon'da saklandığı köyde yakalandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında pilot tümgeneral olarak görev yapmakta iken ihraç edilen FETÖ/PDY terör

örgütünün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde örgütün sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan listesinde sözde Eskişehir sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen ve FETÖ kapsamında aranan ihraç Pilot Tümgeneral S.M.S., köyde saklandığı yerde Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. - TRABZON

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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