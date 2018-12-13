13 Aralık 2018 Perşembe 11:56



13 Aralık 2018 Perşembe 11:56

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "ev sorumlusu" olan sanık, 6 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ayşe Demir ile avukatı katıldı.Sanık Demir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını ve örgütün sözde "ev sorumlusu" olduğunun tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Demir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.